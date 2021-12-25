В ПФР сообщили, что жители села могут получить прибавку к пенсии на 25%

МОСКВА, 25 декабря. /ТАСС/. Жители российских сел могут получить фиксированную выплату к пенсии, для этого не потребуется обращаться в Пенсионный фонд. Об этом сообщает ПФР на своей странице в социальной сети "Вконтакте" .

"Для жителей села действует дополнительная поддержка в виде повышенной фиксированной выплаты к пенсии. Перерасчет происходит автоматически, обращаться в ПФР не требуется", - говорится в сообщении.

Условием для получения 25% надбавки к фиксированной выплате является стаж проживания в сельском хозяйстве не менее 30 лет и статус неработающего пенсионера.

"С 2022 года при переезде из сельской местности доплата будет сохраняться", - добавили в ПФР.