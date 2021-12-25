Кабмин утвердил правила предоставления субсидий на развитие студенческого спорта

МОСКВА, 25 декабря. /ТАСС/. Председатель правительства РФ Михаил Мишустин утвердил правила предоставления субсидий на развитие студенческого спорта в России. На это будет выделено более 1,1 млрд рублей в ближайшие три года, сообщила в субботу пресс-служба кабмина.

"Господдержка будет направлена Российскому студенческому спортивному союзу. За счет федеральных средств организация сможет в том числе проводить научно-практические конференции, методические семинары и форумы по вопросам развития студенческого спорта", - говорится в сообщении.

Кроме того, будет проведен мониторинг развития студенческого спорта в России и деятельности студенческих спортивных лиг, составлены методические рекомендации по развитию этого направления, разработан и утвержден порядок ведения перечня студенческих спортивных клубов в вузах, сообщили в правительстве.

Субсидии будут предоставлены в рамках государственной программы "Развитие физической культуры и спорта". Средства на это уже предусмотрены в федеральном бюджете. В частности, в 2022 году будет направлено более 479,2 млн рублей, в 2023 году - более 439,5 млн рублей, в 2024 году - более 279,8 млн рублей.