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Пандемия COVID-19

Коэффициент распространения коронавируса в России составляет 0,93

Показатель по-прежнему превышает единицу в одном из 10 регионов с наибольшим количеством заразившихся

МОСКВА, 25 декабря. /ТАСС/. Коэффициент распространения коронавирусной инфекции в России в субботу незначительно повысился - на 0,01, до 0,93. При этом в стране впервые с конца сентября фиксируют менее 25 тыс. случаев заражения двое суток подряд, следует из подсчетов ТАСС на основе данных федерального оперативного штаба.

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Показатель по-прежнему превышает единицу в одном из 10 регионов с наибольшим количеством заразившихся - в Санкт-Петербурге, где он опустился до 1,08. В Москве коэффициент составляет ровно 1, увеличившись на 0,06.

В Свердловской области индикатор равен 0,94, в Самарской области и Пермском крае - 0,93, в Красноярском крае - 0,92, в Ростовской области - 0,88, в Воронежской - 0,83, в Нижегородской - 0,81. В Подмосковье он опустился до 0,69, что является минимумом с 20 ноября.

Коэффициент распространения коронавируса показывает, сколько человек в среднем успевает заразить один инфицированный до своей изоляции. Наряду с другими критериями индикатор использовался для определения готовности регионов к поэтапному снятию ограничительных мер, введенных весной прошлого года для борьбы с эпидемией. Сейчас коэффициент применяется, в частности, при оценке готовности субъекта РФ к проведению массовых мероприятий.

Теги
РоссияПандемия COVID-19
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