Мурашко сообщил, что более 11 тыс. человек заражены коронавирусом в Ростовской области

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 25 декабря. /ТАСС/. Более 11 тыс. человек в настоящее время заражены коронавирусом в Ростовской области. Об этом в субботу на пресс-конференции сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

"На территории региона активно болеющих пациентов более 11 тыс. человек. Более 2,6 тыс. человек находятся в стационарах, более 500 человек находятся в реанимационных отделениях, из них 46 человек находятся на аппаратах искусственной вентиляции легких, это крайне тяжелые пациенты", - сказал глава Минздрава.

Ростовская область занимает восьмое место среди субъектов РФ по числу заразившихся коронавирусом с начала пандемии. По последним данным, количество случаев заражения в регионе увеличилось до 190 614, выздоровели 168 695 человек, умерли 9 443. В области введены ограничения, призванные сдержать распространение коронавируса, а также обязательная вакцинация для ряда категорий граждан, в том числе лиц старше 60 лет.