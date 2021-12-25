{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Пандемия COVID-19
Обновлено 

Мурашко рассказал о результатах поездки российских специалистов в ЮАР

По словам главы Минздрава РФ, согласно полученным данным, штамм коронавируса "омикрон" распространяется значительно быстрее прежних
Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко Сергей Савостьянов/ТАСС
Описание
Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко
© Сергей Савостьянов/ТАСС

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 25 декабря. /ТАСС/. Данные, собранные по результатам поездки российских специалистов в ЮАР, свидетельствуют о том, что новый штамм коронавируса "омикрон" распространяется значительно быстрее прежних. Кроме того, дети болеют чаще, сообщил в субботу министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

"Специалисты оценили клиническое течение, особенности клинического течения. Установлено, что этот штамм распространяется значительно быстрее. <...> Дети вовлекаются чаще в инфекционный процесс", - сказал он во время рабочей поездки в Ростов-на-Дону.

По словам министра, течение болезни после заражения "омикроном" по симптоматике схоже с гриппом. Все тесты для диагностики коронавируса определяют новый штамм вируса "омикрон".

Эффективность "Спутника V" против "омикрона" немного снизилась, но при ревакцинации формируется надежная защита, сказал Мурашко.

Теги
Мурашко, Михаил АльбертовичЮАРРоссияПандемия COVID-19
Пандемия COVID-19
Мурашко сообщил, что зафиксированы случаи заражения "омикроном" внутри России
Мурашко сообщил, что зафиксированы случаи заражения "омикроном" внутри России
Читать полностью