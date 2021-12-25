Мурашко рассказал о результатах поездки российских специалистов в ЮАР

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 25 декабря. /ТАСС/. Данные, собранные по результатам поездки российских специалистов в ЮАР, свидетельствуют о том, что новый штамм коронавируса "омикрон" распространяется значительно быстрее прежних. Кроме того, дети болеют чаще, сообщил в субботу министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

"Специалисты оценили клиническое течение, особенности клинического течения. Установлено, что этот штамм распространяется значительно быстрее. <...> Дети вовлекаются чаще в инфекционный процесс", - сказал он во время рабочей поездки в Ростов-на-Дону.

По словам министра, течение болезни после заражения "омикроном" по симптоматике схоже с гриппом. Все тесты для диагностики коронавируса определяют новый штамм вируса "омикрон".

Эффективность "Спутника V" против "омикрона" немного снизилась, но при ревакцинации формируется надежная защита, сказал Мурашко.