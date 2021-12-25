Более 70 тыс. человек переселили из аварийного жилья в УрФО за 2019-2021 годы

ЕКАТЕРИНБУРГ, 25 декабря. /ТАСС/. Уральский федеральный округ (УрФО) в 2019-2021 годах переселил из аварийного жилья более 70 тыс. человек и расселил 1 млн кв. м непригодного жилья. Об этом стало известно в ходе рабочей встречи главы Минстроя Ирека Файзуллина и полномочного представителя президента России в УрФО Владимира Якушева, сообщили в аппарате уральского полпреда.

"В 2021 году в Уральском федеральном округе расселение аварийного жилья идет опережающими темпами, так за период с 2019-2021 гг. нарастающим итогом из аварийного жилья переселили более 70 тыс. человек и расселили 1 млн кв. м непригодного жилья. На территории субъектов с января по ноябрь введено в эксплуатацию порядка 6,5 млн кв. м жилья", - приводятся в сообщении слова Файзуллина в ходе обсуждения итогов реализации в УрФО нацпроекта "Жилье и городская среда".

По словам Якушева, плановые показатели по вводу 7,1 млн кв. м жилья в 2021 году будут достигнуты. Полпред отметил, что регионы округа активно используют инструменты, предоставляемые инфраструктурным меню. Так, в рамках инфраструктурного меню одобрены заявки на получение инфраструктурных бюджетных кредитов Курганской, Челябинской, Свердловской, Тюменской областям, Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре на общую сумму 40,3 млрд рублей. Дополнительное финансирование пойдет на развитие инфраструктуры в новых микрорайонах, строительство поликлиники, научно-технологического центра, объектов по обработке и захоронению твердых коммунальных отходов, добавили в пресс-службе.

Ранее Якушев в ходе совещания с генеральным директором ДОМ.РФ Виталием Мутко сообщал, что Уральский федеральный округ к 2030 году должен увеличить объем ввода нового жилья в 1,5 раза относительно нынешнего уровня - до 10,3 млн кв. м в год. Сейчас в округе вводится 6,8 млн кв. м жилья в год, к 2024 году объем должен вырасти до 7,9 млн, а к 2030 году - до 10,3 млн кв. метров. Кроме того, по нацпроекту "Жилье и городская среда" на территории регионов УрФО до 2030 года должно быть введено 84 млн кв. м.