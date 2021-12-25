В Москве водителей призвали быть осторожнее на дорогах из-за снегопада

МОСКВА, 25 декабря. /ТАСС/. Водителям в Москве рекомендовали быть осторожнее на дорогах из-за сильного снегопада, загруженность автомагистралей оценивается в шесть баллов. Об этом сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

"В Москве идет сильный снегопад - просим водителей быть внимательнее на дорогах. На 10:45 субботы движение в Москве оценивается в шесть баллов. В Москве идет сильный снегопад. В городе большое количество снега, что сильно затрудняет движение машин. Просим по возможности пользоваться городским транспортом для поездок по городу в течение дня, это поможет коммунальным службам быстрее убрать улицы города", - говорится в сообщении.

Трудности будут наблюдаться в центральной части города, на тех участках, где есть подъемы - на эстакадах и мостах из-за образования гололедицы, что сильно затруднит движение транспорта и повлияет на трафик. Низкие скорости и ДТП также осложнят движение. Много машин и около торговых центров - например, в районе ТЦ "Мега Белая Дача", "Город" на шоссе Энтузиастов, ЦУМ и ГУМ.

Во время движения необходимо соблюдать безопасную дистанцию и скоростной режим, избегать резких маневров, не отвлекаться на гаджеты. За дорожной обстановкой следит круглосуточно ситуационный центр ЦОДД. На дорогах дежурят 23 экипажа дорожного патруля ЦОДД, оборудованные всем необходимым для оперативной помощи автомобилистам во время непогоды.