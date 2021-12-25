Детское отделение планируют создать в новой областной инфекционной больнице в Ростове

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 25 декабря. /ТАСС/. Детское отделение планируют создать в областной инфекционной больнице в Ростове-на-Дону, решение о строительстве которой было принято весной прошлого года на фоне пандемии коронавируса. Об этом в субботу на пресс-конференции сообщил губернатор области Василий Голубев.

"Создание "Донского инфекционного центра" - это начало нового этапа развития медицины, потому что строительство не заканчивается, у нас будет и следующий этап. Здесь потенциально запланировано еще детское отделение", - сказал Голубев.

Губернатор также добавил, что инфекционный центр готов к работе и до Нового года начнет принимать пациентов.

Ранее в субботу министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко сообщил, что новая областная инфекционная больница готова к запуску. Учреждение, по его словам, позволит решать задачу по оказанию медицинской помощи с использованием современных технологий.

Решение о строительстве новой областной инфекционной больницы губернатор региона принял в апреле 2020 года. Ее возведение планировали завершить до конца 2020 года. В январе Голубев заявил, что строительство больницы завершится в мае 2021 года, а первого пациента она примет 1 июля того же года. Тогда же глава региона сообщил о возникших задержках на этапе проектирования медучреждения. В конце ноября власти сообщили, что ввод в эксплуатацию больницы запланирован на декабрь.

Ростовская область занимает восьмое место среди субъектов РФ по числу заразившихся коронавирусом с начала пандемии. По последним данным, количество случаев заражения в регионе увеличилось до 190 614, выздоровели 168 695 человек, умерли 9 443. В области введены ограничения, призванные сдержать распространение коронавируса, а также обязательная вакцинация для ряда категорий граждан, в том числе лиц старше 60 лет.