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Движение на участке трассы в Саратовской области временно прекращено из-за метели

Мера действует на территории Балашовского, Калининского, Лысогорского, Татищевского и Саратовского районов

ТАСС, 25 декабря. Движение на участке федеральной автодороги "Каспий" временно прекращено в субботу в Саратовской области из-за неблагоприятных погодных условий. Об этом сообщили в управлении ГИБДД по региону.

"Ввести с 12:00 по местному времени (11:00 мск) 25 декабря временное прекращение движения для пассажирского и грузового транспорта на участке км 504+500 - км 729+594 автодороги Р-22 "Каспий" автомобильной дороги М-4 "Дон"- Тамбов - Волгоград - Астрахань в связи с наступлением неблагоприятных погодных условий (температура воздуха -6 градусов, отсутствие видимости, низовая метель, порывы ветра до 20 м/с)", - отмечается в сообщении.

По данным Госавтоинспекции, движение временно прекращено на территории Балашовского, Калининского, Лысогорского, Татищевского, Саратовского районов до особого распоряжения.

Теги
РоссияСаратовская область
Пандемия COVID-19
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