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В Дагестане сайты органов исполнительной власти подверглись хакерской атаке

Проводятся технические работы по восстановлению функционирования сайтов

МАХАЧКАЛА, 25 декабря./ТАСС/. Сайты органов исполнительной власти Республики Дагестан подверглись хакерской атаке. Проводятся технические работы по восстановлению функционирования сайтов, сообщили ТАСС в пресс-службе правительства Дагестана.

"Сайты органов исполнительной власти Республики Дагестан подверглись DDoS-атаке. В настоящее время Министерством цифрового развития Республики Дагестана проводятся технические работы по восстановлению функционирования сайтов", - сказал собеседник агентства.

По его словам, работа ресурсов будет восстановлена в ближайшее время.

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