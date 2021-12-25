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СМИ: экс-канцлер Австрии Себастьян Курц поедет работать в США

По данным издания Österreich, бывший глава правительства подписал контракт с одной из частных фирм

ВЕНА, 25 декабря. /ТАСС/. Бывший канцлер Австрии Себастьян Курц в конце января поедет работать на частную компанию в США. Об этом со ссылкой на источники в его ближайшем окружении сообщило в субботу издание Österreich.

По данным газеты, Курц подписал рабочий контракт с одной из частных фирм еще перед католическим Рождеством. Экс-глава австрийского правительства будет работать в сфере инвестиций. Его будущий годовой доход оценивается в €500 тыс., пишет издание. Название компании не уточняется.

Большую часть времени он с семьей будет проводить в США, приезжая иногда в Австрию.

2 декабря Курц объявил об уходе из политики. В октябре он покинул пост канцлера из-за ведущегося в отношении него расследования по подозрению в пособничестве взяточничеству и злоупотреблении доверием.

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АвстрияСШАКурц, Себастьян
Пандемия COVID-19
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