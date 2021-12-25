Прибытие семи рейсов в Калининград задерживается из-за ветра в аэропорту Храброво

КАЛИНИНГРАД, 25 декабря. /ТАСС/. Прибытие семи авиарейсов в Калининград из Москвы, Санкт-Петербурга и Нур-Султана задерживается в субботу из-за сильного бокового ветра на взлетно-посадочной полосе в аэропорту Храброво. Два рейса авиакомпаний "Победа" и S7 отправились на запасной аэродром в Санкт-Петербург, сообщили ТАСС в дирекции авиаузла.

"В районе аэропорта сложные погодные условия - ливневый снег и сильный боковой ветер на взлетно-посадочной полосе при порывах до 15 м/с. Аэропорт работает, авиакомпании и экипажи воздушных судов принимают решение о посадке самостоятельно в зависимости от конкретной ситуации по погоде", - сказал представитель дирекции.

В общей сложности на данный момент задерживается прибытие семи авиарейсов. По предварительным прогнозам, улучшение погоды в районе аэропорта ожидается после 15:00 по местному времени (16:00 мск), добавил собеседник.

Сложные погодные условия фиксируются в районе Храброво второй день. В пятницу было задержано прибытие в Калининград пяти рейсов. "Все задержанные в пятницу рейсы прибыли в Калининград утром в субботу и вылетели в обратном направлении", - уточнил представитель калининградского аэропорта.