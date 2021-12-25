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В Ростовской области сняли ограничения движения транспорта, введенные из-за непогоды

В регионе установилась неустойчивая погода

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 25 декабря. /ТАСС/. Ограничения движения общественного транспорта, введенные ранее в субботу из-за непогоды в ряде районов Ростовской области, полностью сняты. Об этом сообщили журналистам в отделе пропаганды регионального управления ГИБДД.

"Ограничения на всех дорогах сняты", - сообщил представитель ГИБДД.

Ранее в субботу из-за погодных условий в Ростовской области ввели ограничения движения общественного транспорта в ряде районов. В регионе установилась неустойчивая погода, наблюдаются отрицательные температуры, а также осадки в виде дождя и снега.

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