{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Сбой в движении нескольких трамваев произошел на Открытом шоссе в Москве

Маршруты временно изменили

МОСКВА, 25 декабря. /ТАСС/. Трамваи на Открытом шоссе в Москве задерживаются по техническим причинам, маршруты были временно изменены. Об этом сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

"На Открытом шоссе по техническим причинам задерживаются трамваи №2, 13, 36. Маршруты временно изменены. Будьте внимательны, следите за объявлениями водителей", - говорится в сообщении.

Отмечается, что по маршрутам трамваев работают автобусы. Также для проезда по Открытому шоссе можно воспользоваться автобусом №3.

Теги
Россия
Коллеги выразили соболезнования в связи со смертью Альберта Лиханова
Писатель умер в возрасте 86 лет
Читать полностью