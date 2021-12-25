Сбой в движении нескольких трамваев произошел на Открытом шоссе в Москве

МОСКВА, 25 декабря. /ТАСС/. Трамваи на Открытом шоссе в Москве задерживаются по техническим причинам, маршруты были временно изменены. Об этом сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

"На Открытом шоссе по техническим причинам задерживаются трамваи №2, 13, 36. Маршруты временно изменены. Будьте внимательны, следите за объявлениями водителей", - говорится в сообщении.

Отмечается, что по маршрутам трамваев работают автобусы. Также для проезда по Открытому шоссе можно воспользоваться автобусом №3.