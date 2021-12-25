Медорганизациям в Москве поручили обеспечить ревакцинацию сотрудников от коронавируса

МОСКВА, 25 декабря. /ТАСС/. Медицинским организациям в Москве поручено обеспечить ревакцинацию сотрудников от коронавирусной инфекции в связи с распространением штамма "омикрон". Копия письма главы Департамента здравоохранения Москвы, адресованного руководителям медицинских организаций госсистемы здравоохранения столицы, имеется в распоряжении ТАСС.

"Департамент здравоохранения Москвы в связи с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией по новой коронавирусной инфекции в мире, связанной с дальнейшим распространением штамма "омикрон" вируса SARS-CoV-2, поручает незамедлительно принять меры по обеспечению профилактики заражения и защиты сотрудников вверенных организаций. Необходимо обеспечить проведение: ревакцинации сотрудников, вакцинированных шесть месяцев и более назад; вакцинации сотрудников, переболевших коронавирусной инфекцией шесть месяцев и более назад", - значится в документе.

Кроме того, руководителям медорганизаций поручено обеспечить вакцинацию сотрудников, которые еще не сделали прививку от ковида. "Обращаем внимание на необходимость проведения разъяснительной работы с сотрудниками", - заключается в письме.

Официальный комментарий пресс-службы департамента здравоохранения ТАСС оперативно получить не удалось.

По данным оперативного штаба, всего в городе выявлено более 2 млн случаев заражения, выздоровели почти 1,9 млн человек, умерли свыше 36 тыс. человек. Суточная заболеваемость ковидом в Москве 11-25 декабря колеблется от 1,9 тыс. до 3,3 тыс. случаев. По последним данным федерального оперативного штаба, полную вакцинацию в столице прошли более 6,1 млн человек, коллективный иммунитет составляет 72,2%.

О вакцинации

Вакцинация от COVID-19 в Москве началась 5 декабря 2020 года для работников различных отраслей, после чего возможность сделать прививку появилась и у москвичей старшего поколения. В первую очередь возможность поставить вакцину предоставили людям из группы риска - сотрудникам сферы образования, здравоохранения, городских соцслужб; право на вакцинацию получили не только врачи, учителя, но и другие работники учебных и лечебных учреждений - например, те, кто занимается клинингом, младший медицинский персонал, администраторы.

Постепенно список категорий граждан, которым доступна вакцинация, расширялся. Сразу после новогодних праздников темпы вакцинации от COVID-19 были увеличены в два раза. В январе текущего года возможность сделать прививку от коронавирусной инфекции появилась у каждого желающего старше 18 лет.

Сегодня в Москве действуют порядка 300 центров вакцинации, в том числе на базе городских поликлиник (100 центров), в центрах госуслуг "Мои документы" (7), частных клиниках (154), торговых центрах (12) и других популярных городских локациях, где работают выездные медицинские бригады.