Власти ЮАР требуют не допустить продажу в США с аукциона ключа от тюремной камеры Манделы

ПРЕТОРИЯ, 25 декабря. /ТАСС/. Власти Южно-Африканской Республики потребовали остановить продажу в Нью-Йорке с аукциона Guernsey's ключа от одиночной тюремной камеры, в которой отбывал заключение на острове Роббен борец с апартеидом и первый президент демократической ЮАР Нельсон Мандела. Об этом сообщила в субботу местная газета Sowetan со ссылкой на министра спорта, искусства и культуры ЮАР Нати Мтетву.

"Невероятно, что аукционный дом Guernsey's, который ясно осознает болезненную историю нашей страны и символику данного ключа, может рассматривать вопрос о его продаже без каких-либо консультаций с правительством и властями ЮАР, а также музеем на острове Роббен", - отметил министр. - Этот ключ принадлежит народу ЮАР и государству, это не личная собственность какого-то отдельного лица".

Мтетва потребовал немедленно остановить аукцион, который должен состояться 28 января. В сообщении о проведении торгов его устроители отмечают, что указанный ключ выставлен на продажу Кристо Брандом, который был тюремным надзирателем во время нахождения Манделы в заключении на острове Роббен.

Мандела был в 1964 году приговорен к пожизненному заключению по обвинению в "подрывной деятельности". 18 из 27 лет он отбыл на омываемом водами Атлантики острове Роббен близ Кейптауна. Освобожден Мандела был 1990 году, а спустя четыре года стал президентом ЮАР. Скончался Мандела в 2013 году в возрасте 95 лет.

На острове Роббен создан музей, посвященный борьбе с апартеидом. В 1999 году он был включен в Список всемирного наследия ЮНЕСКО.