МХТ имени Чехова направит сборы от показа спектакля "№13D" в фонд помощи ветеранам сцены

МОСКВА, 25 декабря. /ТАСС/. Московский художественный театр (МХТ) им. А. П. Чехова направит сборы от дневного спектакля "№13D", который будет показан в субботу, в пользу благотворительного фонда "Артист", помогающего ветеранам сцены. Об этом сообщили ТАСС в театре.

"Сегодня мы дважды показываем один из самых посещаемых наших спектаклей "№13D", днем и вечером. Режиссер постановки - Владимир Машков. В спектакле заняты Игорь Верник, Артем Волобуев, Кристина Бабушкина, Ксения Теплова, Ирина Пегова, Виктор Хориняк и другие актеры. Сборы от дневного представления будут перечислены в фонд "Артист", - сказал представитель МХТ.

Фонд реализует программы помощи пожилым ветеранам сцены, оказывая им материальную и моральную поддержку, покупая лекарства и помогая с прохождением необходимого лечения, поддерживая в трудной жизненной ситуации.

"Сыграв спектакль, мы не только подарим праздничное настроение зрителям, но и подставим плечо старшим коллегам - ветеранам сцены, опекаемым фондом "Артист". В силу возраста и обстоятельств они нуждаются в нашей поддержке. В канун Нового года положено дарить подарки и по возможности творить чудеса. Это чудо нам по силам", - заявил ТАСС художественный руководитель МХТ им. А. П. Чехова Константин Хабенский.

Фонд "Артист" основан в 2008 году. Учредителями фонда являются народные артисты РФ Евгений Миронов, Игорь Верник, Мария Миронова, актер театра и кино Леонид Ярмольник и продюсер Наталья Шагинян-Нидэм. Более 2,5 тыс. ветеранов сцены получили помощь фонда.