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Пандемия COVID-19

Власти Гонконга ввели двухнедельный запрет на рейсы из Лондона и некоторых других городов

За сутки в этом специальном административном районе Китая выявили 25 завозных случаев заражения коронавирусом среди пассажиров, прилетевших из 11 стран

ГОНКОНГ /СЯНГАН/, 25 декабря. /ТАСС/. Власти Гонконга ввели двухнедельный запрет на полеты самолетов ряда авиакомпаний из Лондона, Сеула, Дубая и Бангкока. Это связано с тем, что число случаев заражения коронавирусом среди пассажиров на данных маршрутах превысило допустимые нормы, говорится в распространенном в субботу заявлении правительства.

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В частности, с 26 декабря по 8 января не сможет выполнять рейс Лондон - Гонконг ведущая местная авиакомпания Cathay Pacific. Ограничения также коснутся авиаперевозчиков Emirates и Korea Air.

За последние сутки в этом специальном административном районе Китая было выявлено 25 завозных случаев заражения коронавирусом среди пассажиров, прилетевших из 11 стран.

В настоящее время въезд в Гонконг из свыше ста государств зоны высокого риска ковида разрешен только резидентам города при условии вакцинации и прохождения 21-дневного карантина.

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КитайПандемия COVID-19
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