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Спасательная операция в районе Якутии, где машины застряли на автозимнике, завершена

Замороженные автомобили заберут позднее

ЯКУТСК, 25 декабря. /ТАСС/. Спасательная операция в Кобяйском районе Якутии, где колонна из 12 машин застряла на автозимнике, завершена в субботу, все люди вернулись домой. Об этом сообщила служба спасения Якутии.

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"Спасательная операция в Кобяйском районе благополучно завершена. По состоянию на 18:00 (12:00 мск), все люди вернулись домой живыми и здоровыми, замороженные автомобили заберут, когда откроется автозимник", - говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

В пятницу сообщалось, что колонна из 12 грузовых автомашин застряла при движении по автозимнику в Кобяйском районе Якутии. До прилета спасателей люди расположились в одном автомобиле с кунгом, оборудованным дровяной печкой, с жалобами на здоровье никто не обращался. В субботу спасатели привезли продукты и топливо водителям грузовиков, отмечалось, что водители после заправки вернутся в село Себян-Кюель, откуда выехали.

По данным Якутского гидрометцентра, в поселке Сангар, административном центре Кобяйского района, температура воздуха в настоящий момент составляет минус 47 градусов.

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