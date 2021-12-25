Хуснуллин исполнит желание мальчика, который мечтает поплавать с дельфином

МОСКВА, 25 декабря. /ТАСС/. Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин присоединился к благотворительной акции "Елка желаний" и пообещал исполнить мечту мальчика из Подмосковья, который хочет поплавать с дельфином. Об этом зампред правительства в субботу сообщил на своей странице в Instagram.

"На "Елке желаний" вытащил желание Даниила из Московской области. В ближайшее время он поедет в "Москвариум". Очень добрая и хорошая акция - всех призываю в ней участвовать", - написал Хуснуллин, уточнив, что 12-летний мальчик мечтает поплавать с дельфином.

"Елка желаний" организуется проектом "Мечтай со мной", она направлена на то, чтобы дети с ограниченными возможностями здоровья, дети, оставшиеся без попечения родителей, и дети из нуждающихся семей смогли ощутить атмосферу праздника и реализовать свою мечту. За время существования акции было исполнено более 21 тыс. желаний. Личное участие в ней принимает президент РФ Владимир Путин.