В Москве с начала декабря уже выпало в 1,5 раза больше нормы осадков

МОСКВА, 25 декабря. /ТАСС/. Декабрь в Москву принес обильные осадки, в городе уже выпало более 60 см снега, что в полтора раза больше нормы. Об этом сообщил журналистам заместитель мэра столицы Петр Бирюков.

"Городские службы работают в усиленном режиме. С 23:00 24 декабря до утра 25 декабря выпало до 8 см снега, до конца суток прирост свежевыпавшего снега может составить еще 2-3 см. Всего за декабрь выпало более 60 см снега, это порядка полутора месячной нормы осадков", - сказал Бирюков.

По его словам, для уборки снега мобилизованы все необходимые городские ресурсы: на улицах работают 70 тыс. сотрудников и почти 11 тыс. единиц техники - снегоуборочной, погрузочной, роторной. Для работающих на улице организованы пункты питания и обогрева.

Применяется технология перекидки свежевыпавшего снега. Под особым контролем очистка и противоголедная обработка особо опасных участков дорог.

"На период ликвидации последствий снегопада префектам административных округов, главам управ районов города и руководителям организаций комплекса городского хозяйства, отвечающих за уборку снега, дано поручение круглосуточно находиться на рабочих местах", - отметил Бирюков.