Штормовое предупреждение в Сочи продлили до 26 декабря

СОЧИ, 25 декабря. /ТАСС/. Власти Сочи предупредили о продлении штормового предупреждения до конца суток 26 декабря, сообщила в субботу пресс-служба администрации города-курорта.

Ранее штормовое предупреждение действовало до 24 декабря.

"Штормовое предупреждение специализированного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Черного и Азовского морей продлено до конца суток 26 декабря. В Сочи ожидается усиление ветра до 15-20 м/с. В предгорьях ночью и утром местами возможно налипание мокрого снега на проводах и деревьях, туман, на дорогах гололедица", - говорится в сообщении.

Все городские службы продолжат работу в усиленном режиме. Спасатели рекомендуют жителям и гостям курорта соблюдать все необходимые меры предосторожности, не оставлять автомобили под деревьями, рекламными щитами и прочими конструкциями.

Несколько дней подряд в Сочи шел снег, температура опускалась до 15 градусов мороза.