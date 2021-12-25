Митрополит Иларион заявил, что РПЦ не благословит создание "церковной" политической партии

МОСКВА, 25 декабря. /ТАСС/. Русская православная церковь не благословит создание какой-то одной политической партии, представляющей ее интересы, поскольку она открыта для людей самых разных политических взглядов и ее интересы могут представлять разные партии. Об этом заявил в субботу глава отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион.

"Церковь не благословит создание какой-то отдельной партии, которая будет представлять ее интересы. Церковь открыта для людей разных политических ориентаций. <...> Мы не считаем, что какая-то одна политическая партия должна представлять наши интересы. Если такое произойдет, мы тем самым фактически исключим из Церкви представителей других политических партий, а мы этого делать не хотим", - сказал митрополит Иларион в эфире программы "Церковь и мир" на телеканале "Россия-24".

Он обратил внимание на то, что ежегодно под председательством Патриарха Московского и всея Руси Кирилла Церковь проводит Всемирный русский народный собор, на котором выступают представители и руководители разных политических партий, которые представлены в Госдуме, включая и КПРФ.

"Мы считаем, что интересы Церкви - это интересы народа. Церковь открыта для каждого, и ее интересы - так же, как и интересы народа - могут представлять любые политические партии", - добавил митрополит.