Оренбург присоединился к акции "Чудеса на льду", создав открытку на берегу Урала

ОРЕНБУРГ, 25 декабря. /ТАСС/. Снежная открытка с изображением елки, космонавта и элементов пухового платка появилась в субботу на берегу реки Урал в Оренбурге рядом со стелой "Европа - Азия", передает корреспондент ТАСС. Таким образом город присоединился к всероссийской акции "Чудеса на льду", которую в этом году поддержало Министерство природных ресурсов и экологии России.

Идея рисовать на замерзшем водоеме гигантские открытки принадлежит жителю села Марково в Амурской области Валерию Мельникову. Мужчина, потерявший слух, на протяжении 10 лет выходил на озеро Хомутина и лопатой расчищал снег в виде рисунка. Новогодние открытки стали визитной карточкой приграничного села и Амурской области в целом - их снимки публиковались в социальных сетях, федеральных и региональных СМИ, в 2017 году одну из открыток сфотографировали космонавты с борта МКС. В 2020 году Мельникова не стало, однако журналисты газеты "Амурская правда" с привлечением профессионального ледового скульптора нарисовали в память о "дедушке Валерии" открытку и объявили конкурс, участниками которого в итоге стали более 100 коллективов из городов и сел Амурской области, были авторы с Сахалина и других регионов страны.

"Погода нас немного подвела, мы ожидали, что будет снега больше. Место выбрали возле моста [через реку Урал, символизирующую границу между Европой и Азией], когда проезжаешь по нему, видно открытку. Надеемся, рисунок будет радовать жителей и гостей Оренбурга", - рассказал заместитель руководителя - начальник отдела водных ресурсов по Оренбургской области Нижне-Волжского бассейнового водного управления Сергей Ридель, который вместе с коллегами, вооружившись лопатой работал над созданием снежного полотна.

Как объяснили организаторы акции, нарисовать открытку именно на льду Урала в Оренбурге не позволила погода. В городе несколько дней стояла оттепель, поэтому выходить на лед запрещено. Из-за ковидных ограничений мероприятие в Оренбурге не было массовым. В создании открытки также приняли участие представители структур Министерства природных ресурсов и экологии России, Росгидрометцентра по Оренбургской области, Росрыболовства, министерства природных ресурсов, экологии и имущественных отношений Оренбургской области, "Заповедников Оренбуржья" и некоторые другие.

На открытке решили изобразить елку и снеговика как символы Нового года, а также несколько элементов, связанных с Оренбургом. Например, космонавт означает, что здесь получил образование первый космонавт Юрий Гагарин, элементы пухового платка - местный народный промысел.

Подключиться к акции, по замыслу организаторов, может любой желающий. Нарисовать открытку можно в заснеженном дворе, объединившись с соседями, на катке или футбольном поле. Фотографии новогодний посланий предлагают выкладывать в соцсети с хэштегом #чудесанальду.