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Митрополит Иларион заявил, что готов поучаствовать в создании сериала о жизни священников

Глава отдела внешних церковных связей Московского патриархата считает, что сериал был бы востребован в обществе, поскольку о таких вещах мало кому известно

МОСКВА, 25 декабря. /ТАСС/. Сериал о жизни священников Русской православной церкви был бы востребован в обществе, о таких вещах мало кому известно. Такое мнение высказал в субботу глава отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион.

Отвечая в эфире телеканала "Россия-24" на вопрос, готов ли он был бы выступить соавтором сериала о жизни Русской православной церкви, митрополит отметил, что ему "было бы интересно создать" подобный фильм.

"Потому что, действительно, для многих жизнь Церкви остается какой-то закрытой или даже табуированной темой. И многие совершенно не знают, чем живут священники, чем они занимаются. Но я, конечно, предпочел бы, чтобы сериал о жизни Русской православной церкви касался не патриарха или членов Священного синода, или вообще того, что называется "официальной Церковью", а чтобы в этом сериале была показана реальная жизнь священника", - сказал митрополит.

Он пояснил, что "об этом очень мало пишут, очень мало говорят, об этом очень мало знают".

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