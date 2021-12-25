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Музей на колесах "Поезд Победы" остановился в парке "Патриот"

Он доступен для посещения гостей

КУБИНКА /Московская область/, 25 декабря. /ТАСС/. Единственный в России музей на колесах, посвященный Великой Отечественной войне, "Поезд Победы" прибыл в подмосковный парк "Патриот" и доступен для посещения, передает корреспондент ТАСС с места событий.

"Проект "Поезд Победы" посвящен ветеранам войны, а также и простым людям, которые застали то время. <…> Это современный, интерактивный музей, который может перемещаться по стране. Людям в регионах это просто за счастье иметь возможность погрузиться в атмосферу этого музея", - заявил во время церемонии встречи поезда заместитель министра обороны - начальник Главного военно-политического управления Вооруженных сил РФ Геннадий Жидко.

Как отметил заместитель министра науки и высшего образования РФ Григорий Гуров, также присутствовавший на церемонии открытия, интерактивный музей напоминает, что Победа ковалась не только на поле боя, но и в тылу, где тысячи рабочих и ученых день за днем совершали трудовой подвиг.

Музей "Поезд Победы" работает с октября 2020 года. За время своего существования он уже побывал в 75 городах на территории России и Белоруссии, а посетить его успели более 230 тыс. человек. В составе экспозиции задействовано 150 полноразмерных фигур, а также демонстрируются реальные предметы тех лет. Кроме того, используются более 50 видеопроекторов, 18 видеостен, более 140 различных мультимедийных поверхностей.

Уникальный передвижной музей пробудет в парке "Патриот" до 16 января. Посещение музея возможно по предварительной регистрации на сайте проекта поездпобеды.рф и только при наличии QR-кода или отрицательного ПЦР-теста. Детям и подросткам до 18 лет QR-код не требуется. В организации работы "Поезда Победы" примут участие добровольцы движения "Волонтеры Подмосковья", которые будут сопровождать посетителей во время посещения музея.

Теги
РоссияВеликая Отечественная война
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