Власти ХМАО обязали сотрудников магазинов показывать покупателям свои QR-коды

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 25 декабря. /ТАСС/. Сотрудники организаций, индивидуальных предпринимателей, граждане, осуществляющие продажу товаров в Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО), теперь обязаны по первой просьбе (требованию) покупателей показывать свой QR-код, подтверждающий факт вакцинации против коронавирусной инфекции. Соответствующее постановление губернатора Югры Натальи Комаровой опубликовано в субботу на сайте регионального правительства.

"Сотрудники организаций, индивидуальных предпринимателей, граждане, осуществляющие продажу товаров, оказание услуг, выполнение работ населению, обязаны предъявлять двухмерный штриховый код (QR-код), подтверждающий факт их вакцинации против новой коронавирусной инфекции или перенесенного заболевания <...> по первой просьбе (требованию) покупателей, лиц, которым оказываются услуги, выполняются работы", - сказано в постановлении губернатора Югры.

В документе отмечается, что постановление вступает в силу со дня его подписания - 25 декабря 2021 года.

За все время в ХМАО, по данным на 25 декабря, 94,8 тыс. человек заболели ковидом, 88,1 тыс. пациентов выздоровели, 1 946 умерли. С 8 ноября в Югре начали действовать QR-коды для посещения спортивных, культурных учреждений, ТРЦ, организаций допобразования, салонов красоты, организаций досуга и развлечений, гостиниц и прочих мест для временного проживания, общественного питания, за исключением тех, которые работают навынос. До 1 февраля 2022 года подросткам до 14 лет запрещено посещать торговые центры без родителей, запрещено проведение зрелищно-развлекательных мероприятий за исключением спектаклей и концертов в закрытых залах, работы театров, музеев, галерей, библиотек, физкультурных и спортивных событий.

Детские игровые комнаты и кальянные закрыты в ХМАО до конца января 2022 года. Также в регионе введена обязательная самоизоляция граждан от 60 лет и с хроническими заболеваниями и обязательная вакцинация для медиков, вахтовиков, проживающих в соцучреждениях, людей с хроническими заболеваниями, призывников, людей 60 лет и старше, трудовых мигрантов и работников ряда сфер.