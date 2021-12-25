Рейсы, уходившие на запасной аэродром из-за непогоды в Калининграде, прибыли в Храброво

КАЛИНИНГРАД, 25 декабря. /ТАСС/. Два рейса авиакомпаний "Победа" и S7, летевшие в субботу в Калининград и отправившиеся на запасной аэродром в Санкт-Петербург из-за сложных метеоусловий в аэропорту назначения, прибыли в Храброво. Погода в районе аэропорта улучшилась, задержек прибытия самолетов по погоде нет, сообщили ТАСС в дирекции авиаузла.

"Погода в районе аэропорта улучшилась, рейсы авиакомпаний "Победа" и S7, уходившие на запасной аэродром, прибыли в Калининград. Задержек рейсов по погоде в Храброво нет", - сказал представитель дирекции.

В первой половине дня в субботу из-за ливневого снега и ветра с порывами до 15 м/с было задержано прибытие в Калининград семи рейсов из Москвы, Санкт-Петербурга и Нур-Султана. В пятницу по тем же причинам в Храброво задерживалось прибытие пяти рейсов, все они прибыли и отправились в обратном направлении утром в субботу.