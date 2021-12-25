Власти Красноярска объявили режим неблагоприятных метеоусловий

КРАСНОЯРСК, 25 декабря. /ТАСС/. Режим неблагоприятных метеоусловий (НМУ), известный как "черное небо", объявлен в Красноярске с 25 по 27 декабря. Об этом говорится в сообщении Среднесибирского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

"До 19:00 (15:00 мск) 27 декабря 2021 г. на территории г. Красноярска ожидаются метеорологические условия, неблагоприятные для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе. Объявляются НМУ первой степени опасности", - говорится в сообщении.

При режиме НМУ первой степени предприятия должны снизить выбросы на 15-20%. Тогда как при самом высоком режиме, третьем, должно произойти снижение выбросов на 40-60%, а в некоторых особо опасных условиях предприятиям следует полностью прекратить выбросы. В текущем году режим НМУ вводится в 13-й раз.

Во время режима НМУ источником смога становятся выхлопные газы и многочисленные выбросы предприятий. В безветренную погоду в воздухе Красноярска скапливаются вредные вещества. Такие условия неблагоприятны для людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями и хроническими заболеваниями дыхательных путей. В такие дни предприятиям предписывают сократить выбросы в атмосферу, а горожанам рекомендуется меньше времени проводить на улице и ограничить использование личных автомобилей.