На участке трассы в Нижегородской области из-за метели ограничили движение автобусов

ТАСС, 25 декабря. Госавтоинспекция Нижегородской области временно ограничила движение пассажирских автобусов на участке федеральной трассы М-7 "Волга". Об этом говорится в сообщении ГУ МВД по региону.

"С 16:00 мск в связи с неблагоприятными погодными условиями (метель, порывистый ветер) временно ограничено движение для транспортных средств категории "D" на федеральной автодороге М7 "Волга" на участке от Нижнего Новгорода до границы с Республикой Чувашия (с 444 по 573 км)", - говорится в сообщении.

Как отметили в ведомстве, ограничение вводится для обеспечения безопасности пассажирских перевозок. Оно будет действовать до нормализации погодных условий. "При ухудшении условий движения ограничение может быть распространено на иные категории транспортных средств", - сообщили в пресс-службе.

В субботу в Нижегородской области идет сильный снег, местами метель, на дорогах снежные заносы.