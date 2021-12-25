Движение восстановили на ростовском участке трассы "Дон", где произошло ДТП с большегрузом

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 25 декабря. /ТАСС/. Движение по всем полосам восстановлено на участке трассы М-4 "Дон" в Ростовской области, где в субботу произошло дорожно-транспортное происшествие с большегрузом. Об этом сообщили журналистам в отделе пропаганды регионального управления ГИБДД.

"Восстановлено движение по всем полосам", - сообщил представитель ГИБДД.

Ранее в субботу в отделе пропаганды сообщали, что на 862-м км трассы М-4 "Дон" водитель автомобиля Man наехал на центральное металлическое ограждение. Мужчина при этом выпал из кабины, его госпитализировали в тяжелом состоянии. Из-за аварии движение транспорта осуществлялось по одной полосе.