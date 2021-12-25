Незавозные случаи заражения "омикроном" в России. Главное о коронавирусе за 25 декабря

Россия
- Всего зафиксировано 10 368 299 случаев заражения, из них новых — 24 946. За сутки умер 981 человек, за весь период — 303 250.
- Случаи заражения новым штаммом коронавируса "омикрон" зафиксированы внутри России, сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.
- Жителям России в период подготовки к праздникам из-за высокой социальной активности следует помнить о безопасности, чтобы провести праздники здоровыми, заявил Мурашко.
- Данные, собранные по результатам поездки российских специалистов в ЮАР, свидетельствуют о том, что новый штамм коронавируса "омикрон" распространяется значительно быстрее прежних. Кроме того, дети болеют чаще.
- Российская фитнес-индустрия потеряла 5,2 тыс. объектов в 2021 году из-за ситуации с пандемией коронавируса.
Москва
- Всего зафиксировано 2 017 422 случаев заражения, из них новых — 2 714 (данные Оперштаба Москвы).
- Медицинским организациям в Москве поручено обеспечить ревакцинацию сотрудников от коронавирусной инфекции в связи с распространением штамма "омикрон".
Мир
- Всего зафиксировано 279 случаев заражения (данные Университета Джонса Хопкинса).
- Китайские власти за минувшие сутки зафиксировали 164 новых случая заражения коронавирусом SARS-CoV-2, что является максимальным показателем с 9 августа.