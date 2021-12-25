В Нижнем Новгороде открыли резиденцию Деда Мороза

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 25 декабря. /ТАСС/. Уличный каток и резиденция Деда Мороза открылись на ярмарке в Нижнем Новгороде в субботу. Здесь можно будет не только встретиться с главными новогодними персонажами, но и поучаствовать в специальной детской программе, сообщил журналистам заместитель губернатора, региональный министр культуры Олег Беркович.

"Резиденция будет работать до конца новогодних праздников, чтобы все желающие могли пообщаться с Дедом Морозом", - рассказал Беркович.

В резиденции можно встретиться с главными персонажами Нового года и сделать с ними памятное фото, поучаствовать в специальной ежедневной детской программе. Посещение резиденции бесплатное. Для гостей подготовили специальные квесты продолжительностью 20 минут, а часть сеансов организаторы выделили для благотворительных организаций и социальных групп.

Так, с 25 по 30 декабря и с 2 по 9 января посещение резиденции возможно по предварительной регистрации в формате квеста с 10:00 до 15:30, с 16:30 до 21:00 - в режиме свободного посещения, но не более 30 человек единовременно. При этом 31 декабря посещение резиденции возможно по предварительной регистрации с 10:00 до 14:00, в режиме свободного посещения - с 15:00 до 18:00. В первый день 2022 года по предварительной регистрации в резиденцию можно будет попасть с 12:00 до 15:30, в режиме свободного посещения с 16:30 до 21:00.

Здесь же на ярмарочной площади в субботу открылся уличный каток, на котором ранее в пятницу прошло два гала-концерта режиссера Ильи Авербуха с участием мировых звезд фигурного катания. Территорию ярмарки украсили большим количеством новогодних огней и иллюминации. В праздники здесь работают фуд-корт, мастерские для детей разных возрастов, елочный базар и детская карусель.

Праздничные мероприятия в Нижнем Новгороде, который получил титул "Новогодней столицы России - 2022", проходят на нескольких площадках, включая Нижегородский кремль, пешеходную улицу Большую Покровскую, ярмарку, а также организованы площадки в каждом районе города.