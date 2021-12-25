КУБИНКА /Московская область/, 25 декабря. /ТАСС/. Министр обороны России Сергей Шойгу открыл Зимний фестиваль на территории музейного комплекса "Дорога памяти" рядом с парком "Патриот", передает корреспондент ТАСС с места события.

"Сегодня, в преддверии Нового года, до празднования которого осталось меньше недели, мы с вами открываем уникальный фестиваль "Зимняя сказка", - сообщил во время своего выступления министр обороны.

По его словам, в 2021 году фестиваль стал еще ярче и красочнее. "Круг активностей для всей семьи значительно расширился: помимо увеличенной площади катка и горок, появились хоккейная площадка, масса новых спортивных и интерактивных развлечений", - подчеркнул Шойгу.

"Через несколько минут вместе с моими юными помощниками мы дадим старт новогодней эстафете и зажжем огни нашей красавицы ели", - сказал он.

Праздничный фестиваль "Зимняя сказка" на территории музейного комплекса "Дорога памяти" рядом с парком "Патриот" будет открыт для посещения вплоть до 6 марта 2022 года. Гостей фестиваля ждут тюбинговые горки, квадроциклы, возможность прокатиться на упряжке хаски, оленей и русской тройке. Площадь катка, работающего на фестивале, составляет 5,5 тыс. кв. м.

Также в первый же день фестиваля для семей военнослужащих на территории военно-патриотического парка "Патриот" прошел турнир по международному виду спорта Ice Cross DownHill (скоростной спуск на коньках), который открыл собой целый цикл соревнований. Трасса по скоростному спуску в парке "Патриот" является одной из самых длинных в мире.