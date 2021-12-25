Туристический поток в Анталью приближается к показателям до пандемии

АНКАРА, 25 декабря. /ТАСС/. Более 9 млн туристов посетили Анталью в 2021 году, сообщил в интервью Anadolu Agency губернатор одноименной провинции Эрсин Языджи.

По его словам, "с начала года 9 200 217 туристов отдохнули в "туристической столице" Турции". "Цифры лучше, чем в первый год пандемии. Рост по сравнению с прошлым годом составил 164%. Хорошие показатели. В октябре и ноябре данные по туристическому потоку были эквивалентны аналогичным месяцам 2019 года", - сообщил губернатор.

В 2022 году представители туристического сектора рассчитывают достичь допандемийных показателей 2019 года, когда в Анталье отдохнули 16 млн жителей и гостей Турции. "Мы возлагаем большие надежды на сезон 2022 года. Уверен, что показатели будут однозначно более высокими. Дай Бог, достигнем результатов 2019 года, а может и превысим", - добавил Языджи.

Анталья является наиболее популярным курортом Турции на средиземноморском побережье. Согласно заверениям турецких властей, благодаря программе сертификации "Безопасный туризм" Анталья прочно зарекомендовала себя в качестве безопасного направления для отдыха в период пандемии. Гостиницы "турецкой ривьеры" рассчитаны на одновременный прием 680 тыс. человек.