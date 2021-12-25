Воспитанники кадетского корпуса в Туве пройдут санаторное лечение после отравления

ТАСС, 25 декабря. Более 80 воспитанников Тувинского кадетского корпуса, госпитализированных после пищевого отправления, выписаны из больницы и направлены на санаторно-курортное лечение в Хакасию. Об этом говорится в сообщении Минздрава Тувы.

"Сегодня утром в детский санаторий Минздрава России "Озеро Шира" (Хакасия) на получение санаторно-курортного лечения и оздоровление направлено 83 воспитанника республиканской школы-интерната "Тувинский кадетский корпус", недавно выписанных из инфекционной больницы республики", - говорится в сообщении. Курс лечения в санатории продлится до 14 января.

В середине декабря медики госпитализировали 116 детей с признаками пищевого отравления из школы-интерната "Тувинский кадетский корпус". Заболел один воспитатель. Было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 236 УК РФ ("Нарушение санитарно-эпидемиологических правил").

Региональное управления Роспотребнадзора после отравления детей выявило в капустном салате золотистый стафилококк. Проверка прокуратуры выявила, что у индивидуального предпринимателя, оказывавшего услуги по приготовлению пищи, отсутствовали оформленные в установленном порядке ветеринарные документы на продукты питания животноводства. Также установлены нарушения законодательства о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг: было заключено несколько контрактов с индивидуальным предпринимателем с целью ухода от конкурсных процедур.

Для устранения выявленных нарушений внесены представления и. о. министра образования республики и директору школы-интерната. В образовательном учреждении проведена дезинфекция.