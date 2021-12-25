МОСКВА, 25 декабря. /ТАСС/. Ссылки на сайт "ОВД-инфо" (признан иноагентом) пропали из поисковой выдачи "Яндекса" в связи с тем, что они были добавлены Роскомнадзором в реестр запрещенных сайтов. Об этом ТАСС сообщили в компании.

"Ссылки на сайт "ОВД-инфо" пропали из поисковой выдачи "Яндекса", так как они были добавлены Роскомнадзором в реестр запрещенных сайтов. Согласно законодательству РФ, поисковые системы обязаны исключать ссылки на сайты и их "зеркала", как только Роскомнадзор вносит их в реестр. Синхронизация с реестром происходит автоматически", - отметили в "Яндексе".

Как свидетельствуют данные универсального сервиса Роскомнадзора по проверке ограничений доступа к сайтам и страницам сайтов сети интернет, Роскомнадзор заблокировал сайт "ОВД-Инфо" в РФ по решению суда Московской области. Решение об ограничении доступа к странице сайта было принято 20 декабря 2021 года Луховицким районным судом.

Роскомнадзор подтвердил ограничение доступа к сайту "ОВД-Инфо". В пресс-службе ведомства отметили, что на основании судебного решения Луховицкого районного суда Московской области Роскомнадзор внес в реестр запрещенной информации адрес медиапроекта НКО "ОВД-Инфо", признанного Минюстом России иностранным агентом.

Согласно судебному решению, запрещенной признается информация медиапроекта, "направленная на оправдание деятельности экстремистских и террористических объединений, оправдывающая действия участников подобных организаций, размещенная на информационном ресурсе НКО-иноагента, а также в аккаунтах социальных сетей организации".