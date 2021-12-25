Минздрав уточнил, что все случаи заражения "омикроном" в России завозные

МОСКВА, 25 декабря. /ТАСС/. Все случаи заболевания ковидом, вызванные новым штаммом коронавируса "омикрон" в России, завозные. Случаев заражения "омикроном" внутри страны пока не выявлено, сообщили в субботу журналистам в пресс-службе Минздрава РФ, комментируя информацию о заражениях внутри страны.

"В России зафиксированы случаи заболевания COVID-19, вызванного штаммом "омикрон", при этом, как сообщалось ранее, все эти случаи на настоящий момент являются завозными. Иных случаев заболевания на территории РФ, вызванного указанным штаммом, на данный момент не выявлено", - говорится в сообщении.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) 26 ноября обозначила штамм коронавируса В.1.1.529, обнаруженный на юге Африки, греческой буквой "омикрон". В заявлении ВОЗ говорилось, что у этой разновидности "имеется большое число мутаций, ряд которых вызывает обеспокоенность". По данным ВОЗ, омикрон-штамм коронавируса к настоящему времени обнаружен в 110 государствах.

По данным главы Роспотребнадзора Анны Поповой на 21 декабря, в РФ зарегистрирован 41 случай инфицирования штаммом "омикрон".