Более 10% новых ковид-больных в Турции приходится на заразившихся "омикроном"

АНКАРА, 25 декабря. /ТАСС/. Штамм коронавируса "омикрон" начал распространяться в Турции, более 10% новых заболевших COVID-19 приходится на него. Об этом сообщил в субботу министр здравоохранения Турции Фахреттин Коджа.

"Вслед за странами Европы "омикрон" начал распространяться по Турции. Он уже фиксируется в густонаселенных провинциях, более 10% новых заболевших приходится на него. В этой ситуации необходимость введения бустерной дозы вакцины становится актуальнее", - написал глава Минздрава республики в Twitter.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) 26 ноября обозначила штамм коронавируса В.1.1.529, обнаруженный на юге Африки, греческой буквой "омикрон". В заявлении ВОЗ говорилось, что у этой разновидности "имеется большое число мутаций, ряд которых вызывает обеспокоенность". По данным ВОЗ, омикрон-штамм коронавируса к настоящему времени обнаружен более чем в 100 государствах.

Первые случаи заражения штаммом "омикрон" в Турции были зарегистрированы 11 декабря этого года.