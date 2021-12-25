Авиакомпания Nordwind отменила рейсы из Калининграда в Дюссельдорф до конца зимнего сезона

КАЛИНИНГРАД, 25 декабря. /ТАСС/. Авиакомпания Nordwind отменила выполнение прямых рейсов из Калининграда в немецкий Дюссельдорф, старт которых планировался на 20 декабря, до завершения зимнего сезона. Об этом ТАСС сообщили в субботу в дирекции калининградского аэропорта Храброво.

"Авиакомпания [Nordwind] отменила рейсы в Дюссельдорф до конца зимнего сезона", - сказали в дирекции калининградского авиаузла, не став уточнять причины решения авиаперевозчика.

Ранее сообщалось, что Nordwind планирует прямые регулярные рейсы Калининград - Дюссельдорф - Калининград раз в неделю по понедельникам на самолете Е190 в компоновке 110 пассажирских кресел. Время перелета около двух часов.

Международный аэропорт Калининград (Храброво) имени императрицы Елизаветы Петровны расположен в 20 км к северо-востоку от центра города Калининграда. Имеет статус аэропорта федерального значения. Маршрутная сеть включает более 25 регулярных направлений полетов, рейсы выполняют 14 авиакомпаний. Пассажиропоток аэропорта за 10 месяцев 2021 года составил более 3,4 млн пассажиров.

С ноября 2021 года для калининградского аэропорта введен режим открытого неба седьмой степени "свободы воздуха" сроком на пять лет. Иностранные авиакомпании получили возможность выполнять из него полеты в любые государства.

Авиакомпания Nordwind входит в число крупнейших авиакомпаний России по пассажирообороту и имеет одну из самых развитых маршрутных сетей регулярных полетов. Авиакомпания удостоена премии Skytrax World Airline Awards в категории "Лучший перевозчик России по курортным направлениям 2021".