В Дагестане газифицировали высокогорное село Гапшима

МАХАЧКАЛА, 25 декабря. /ТАСС/. Газификация высокогорного села Гапшима завершена в Акушинском районе Дагестана. Торжественный запуск состоялся в субботу, сообщил ТАСС глава района Махач Абдулкеримов.

Работы по газификации были начаты еще в 2015 году.

"Сегодня в высокогорном селе Гапшима Акушинского района состоялось торжественное мероприятие, посвященное завершению газификации села. Протяженность газопровода составляет: подводящего - 28 км, внутрисельского - 12 км. Более 500 домохозяйств села будут обеспечены голубым топливом", - сказал собеседник агентства.

По его словам, за последние два года в селе удалось построить парковую зону, футбольное поле, отремонтировать спортивный зал, капитально отремонтировали одну из центральных улиц.

Село Гапшима находится на высоте 1 600 м над уровнем моря. Население села составляет более 1 800 человек.