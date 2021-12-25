В Саратовской области из-за метели ограничили движение еще на одном участке трассы

ТАСС, 25 декабря. Движение автотранспорта на участке автодороги Сызрань - Саратов - Волгоград в Саратовской области введено вечером в субботу из-за продолжающейся метели. Об этом сообщили журналистам в управлении ГИБДД по региону.

Ранее в субботу движение автотранспорта было временно прекращено на участке федеральной автодороги "Каспий" на территории Балашовского, Калининского, Лысогорского, Татищевского, Саратовского районов региона.

"Ввести с 18:30 (17:30 мск) временное прекращение движения для пассажирского и грузового транспорта на участке с км 047+000 по км 425 + автодороги Р-228 Сызрань - Саратов - Волгоград Саратовской области в связи с наступлением неблагоприятных погодных условий (отсутствие видимости, низовая метель, порывы ветра до 20 м/с). Время окончания прекращения движения - до особого распоряжения", - отмечается в сообщении.

Также с 19:00 по местному времени (18:00 мск) до особого распоряжения прекращено движение пассажирского и грузового транспорта на участке с 272-го по 576-й км автодороги А-298 Р-208 Тамбов - Пенза - Саратов - Пристанное - Ершов - Озинки - граница Саратовской области с Республикой Казахстан. Ограничения коснулись Ртищевского, Екатериновского, Аткарского, Татищевского, Саратовского, Энгельсского, Советского, Федоровского, Ершовского, Дергачевского, Озинского районов Саратовской области.

В субботу в Саратовской области идет сильный снег, местами метель с видимостью до 500 м, на дорогах снежные заносы.