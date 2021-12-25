Песков рассказал, что "Лебединое озеро" вызывало у него грустные чувства до шоу Навки

"Грустным [называл "Лебединое озеро"], потому что я все-таки отношусь к тому поколению, у которого "Лебединое озеро" ассоциируется с неприятными моментами нашей истории", - сказал Песков. В частности, балет "Лебединое озеро" показывали на телеэкранах во время путча в августе 1991 года. "Поэтому, конечно, я задавался вопросом, что из этого [шоу] получится. Но пока здорово", - добавил представитель Кремля.

Он отметил, что шоу ему очень нравится, он его смотрит в субботу в первый раз.

"Поразило то, как переплетается классика с современной музыкой, мне кажется, это очень органично, здорово. Мне очень понравилось", - добавил Песков. Он отметил, что "восхищался" и тем, как в первом акте ледового шоу выступила его дочь Надежда. "Она у нас буквально неделю назад очень сильно упала, головой ударилась об лед. Но это такой спорт. Спорт - это всегда опасность", - добавил Песков.