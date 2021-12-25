В Мордовии ввели в эксплуатацию универсальный зал "Саранск Арена"

ТАСС, 25 декабря. Универсальный зал "Саранск Арена", строительство которого началось в 2011 году, введен в эксплуатацию. В субботу на объекте состоялось техническое открытие ледового корта, сообщили в пресс-службе главы Мордовии.

"Подписан акт технической готовности, объект введен в эксплуатацию. Генеральный подрядчик взял на себя гарантийные обязательства по обслуживанию универсального зала в течение пяти лет", - цитирует пресс-служба председателя правительства Мордовии Владимира Сидорова.

Строительно-монтажные работы на объекте выполнены в полном объеме, завершается поставка оборудования и спортивного инвентаря.

В субботу на ледовый корт впервые вышли воспитанники Центра помощи детям, оставшимся без попечения родителей, учащиеся общеобразовательных и спортивных школ, члены молодежных объединений. Вместе с ними на лед вышел глава Мордовии Артем Здунов.

Строительство "Саранск Арены" началось в 2011 году, сроки сдачи объекта неоднократно переносились. В июне 2021 года на завершение объекта из федерального бюджета было выделено более 850 млн рублей, всего в предыдущие годы на возведение объекта было направлено из федерального бюджета более 3 млрд рублей.

"Саранск Арена" представляет собой многофункциональный спорткомплекс, рассчитанный на 7,8 тыс. человек. Здесь возможно проводить соревнования по хоккею, баскетболу, волейболу, мини-футболу, теннису, фигурному катанию, боксу.