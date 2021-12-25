В Мордовии на участке федеральной автодороги ограничили движение из-за метели

ТАСС, 25 декабря. Движение грузового транспорта и автобусов ограничено в субботу на участке дороги Р-158 в Мордовии из-за метели. Об этом сообщили в управлении ГИБДД по региону.

"В связи с неблагоприятными погодными условиями (сильный снег, метель) с 17:00 мск до 22:00 мск (время ориентировочно) введено временное ограничение движения для грузовых транспортных средств и автобусов на участке автомобильной дороги общего пользования федерального значения Р-158 "Нижний Новгород - Арзамас - Саранск - Исса - Пенза - Саратов" км 287 + 000 - км 321 + 300, проходящей по территории Республики Мордовия", - отмечается в распространенном сообщении.

В Мордовии в субботу идет сильный снег, местами метель с видимостью 500-800 м, ветер с порывами 19-24 м/с.