В США опасаются, что некоторые эвакуированные афганцы могу остаться без жилья

ВАШИНГТОН, 25 декабря. /ТАСС/. Власти США эвакуировали около 74 тыс. афганцев, которые ранее помогали американской стороне, есть опасения, что некоторые из них могут стать бездомными после прекращения оказания им помощи. Об этом говорится в материале, опубликованном в субботу американским интернет-порталом Axios.

"Около 48 тыс. человек расселили в рамках операции Allies Welcome, а еще 26 тыс. находятся на семи военных базах в стране, где они проходят процедуры, связанные с иммиграцией, медицинское обследование и вакцинацию", - говорится в материале. "Люди, переселение которых осуществляют Госдепартамент и местные службы, получают помощь в первые 30-90 дней с жильем, устройством на работу, записью детей в школу и обучением английскому языку", - отмечается в публикации.

Портал констатирует, что имеется нехватка "доступного жилья и персонала в службах, отвечающих за переселение". "По словам работающего в федеральном округе Колумбия юриста Шекебы Моррада, который в качестве добровольца помогает переселению, основное беспокойство среди общественных организаторов вызывает опасность того, что афганцы станут бездомными, когда кончится поддержка", - говорится в материале.

Представители вашингтонской администрации ранее заявили, что намерены разместить в США примерно 95 тыс. афганцев. Речь идет о тех, кто ранее оказывал различную помощь американским войскам в Афганистане, а также о членах их семей.

Движение "Талибан" (запрещено в РФ) развернуло масштабную операцию по установлению контроля над Афганистаном после объявления США весной о решении вывести из страны свои вооруженные силы. 15 августа талибы без боя вошли в Кабул, а президент Ашраф Гани покинул страну. 6 сентября талибы заявили об установлении контроля над всей афганской территорией, а 7 сентября огласили состав временного правительства, легитимность которого пока не признала ни одна страна.