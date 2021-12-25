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Ограничение на движение автобусов по трассе в Нижегородской области сняли

Сотрудники ГИБДД продолжают мониторинг дорожной обстановки

ТАСС, 25 декабря. Движение автобусов на трассе М-7 в Нижегородской области, ограниченное днем в субботу, снова разрешено. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону.

Ранее сообщалось, что движение автобусов по трассе было ограничено в 16:00 мск на участке от Нижнего Новгорода до границы с Республикой Чувашия (с 444-го по 573-й км) из-за метели и порывистого ветра.

"С 22:00 мск Госавтоинспекция снимает ограничение на движение автобусов по автодороге М-7. Движение будет восстановлено в полном объеме, сотрудники ГИБДД продолжат мониторинг дорожной обстановки", - отмечается в сообщении.

Теги
РоссияНижегородская область
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