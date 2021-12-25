В Дербенте началась установка "умных" остановок

МАХАЧКАЛА, 25 декабря./ТАСС/. Установка "умных" остановок началась в Дербенте. Они выполнены в полном соответствии с дизайн-кодом древнего города, сообщает пресс-служба городской администрации.

Ранее мэр города Рустамбек Пирмагомедов сообщал, что 11 "умных" остановок до конца года появятся в Дербенте.

"Сегодня в городе Дербенте началась установка "умных" остановок. Они выполнены в полном соответствии с дизайн-кодом Дербента. При производстве "умных" остановок использованы экологичные и современные материалы", - говорится в сообщении.

Отмечается, что на остановках будет кнопка вызова 112, зарядка для мобильных устройств, система интеллектуального видеонаблюдения, климатическая система для обогрева зимой и кондиционирования летом, а также бесплатный доступ в интернет.