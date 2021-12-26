Севшую на мель в Приморье баржу буксируют к причалу во Владивостоке

ВЛАДИВОСТОК, 26 декабря. /ТАСС/. Баржа, ранее севшая на мель в районе острова Клыкова в Приморье, на буксире идет к причалу во Владивостоке, сообщили ТАСС в Морском спасательно-координационном центре "Владивосток".

Информация о дрейфующей барже с четырьмя людьми на борту, следовавшей с острова Попова в сторону острова Русский и севшей на мель в районе острова Клыкова (западнее острова Шкота), поступила МЧС в 10:00 мск 25 декабря. По предварительной информации, причиной потери хода стала поломка винта. Позже баржу сняло с мели ветром, она начала дрейфовать на восток.

"Ее буксируют, все на ней в порядке. <...> Следуют к причалу № 44 [Владивостока]", - сообщили в МСКЦ "Владивосток".

Ранее сообщалось, что люди на борту баржи находятся в безопасности, на судне работает генератор, есть свет и отопление.

По данным синоптиков, ночью во Владивостоке скорость ветра достигала 19-24 м/сек, температура воздуха составила 22-24 градуса мороза. Днем в городе порывы ветра могут достигать 20 м/сек, температура воздуха 15-17 градусов ниже нуля.