СМИ: омикрон стал доминирующим в Бельгии

БРЮССЕЛЬ, 26 декабря. /ТАСС/. Омикрон-штамм коронавируса стал доминирующим в Бельгии, как ожидается, еще до конца года на него будет приходиться свыше 90% новых заражений в стране. Об этом сообщил в субботу телеканал VTM со ссылкой на вирусологов университетов Лёвена и Хассельта.

По их информации, 25 декабря на омикрон-штамм пришлось столько же новых случаев заражения, сколько и на дельта-штамм, который доминировал в Бельгии осенью. Число случаев инфицирования новым штаммом в стране быстро росло на протяжении последних двух недель. Вирусологи отмечают, что уже в течение ближайшей недели на омикрон-штамм придется около 90% новых заражений.

Согласно официальной статистике правительства Бельгии, в течение последней недели среднее количество инфицированных составляло 7 011 в день, что на 36% меньше, чем неделей ранее. Официальная статистика не содержит информации о числе заражений различными штаммами коронавируса.