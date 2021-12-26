{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Пандемия COVID-19

СМИ: омикрон стал доминирующим в Бельгии

По данным телеканала VTM, в течение ближайшей недели на штамм придется около 90% новых заражений

БРЮССЕЛЬ, 26 декабря. /ТАСС/. Омикрон-штамм коронавируса стал доминирующим в Бельгии, как ожидается, еще до конца года на него будет приходиться свыше 90% новых заражений в стране. Об этом сообщил в субботу телеканал VTM со ссылкой на вирусологов университетов Лёвена и Хассельта.

На эту тему
Все о коронавирусе: подборка актуальных материалов
Все о коронавирусе: подборка актуальных материалов

По их информации, 25 декабря на омикрон-штамм пришлось столько же новых случаев заражения, сколько и на дельта-штамм, который доминировал в Бельгии осенью. Число случаев инфицирования новым штаммом в стране быстро росло на протяжении последних двух недель. Вирусологи отмечают, что уже в течение ближайшей недели на омикрон-штамм придется около 90% новых заражений.

Согласно официальной статистике правительства Бельгии, в течение последней недели среднее количество инфицированных составляло 7 011 в день, что на 36% меньше, чем неделей ранее. Официальная статистика не содержит информации о числе заражений различными штаммами коронавируса.

Теги
БельгияПандемия COVID-19
Почти 670 тыс. иностранцев получили гражданство России с начала года
Это почти на 105 тыс. больше аналогичного периода прошлого года, следует из сводки МВД
Почти 670 тыс. иностранцев получили гражданство России с начала года
Читать полностью